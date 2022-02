Whoopi Goldberg nella bufera: si scusa, ma le critiche continuano (Di domenica 13 febbraio 2022) Hollywood Reporter, racconta che Whoopi Goldberg ha continuato a ricevere critiche e provocare dibattiti martedì dopo un’apparizione in The Late Show With Stephen Colbert dove ha elaborato – e alcuni dicono raddoppiato – sulla sua visione dell’Olocausto e dell’identità ebraica. Cosa ha scatenato la polemica? Il clamore è iniziato lunedì quando l’ospite e il moderatore di The View hanno discusso di un distretto scolastico del Tennessee che ha votato per ritirare la graphic novel di Art Spiegelman vincitrice del Premio Pulitzer Maus, che parla dell’Olocausto, a causa del “linguaggio inappropriato” e della nudità. “Siamo sinceri perché l’Olocausto non riguarda la razza”, ha detto Goldberg su The View. “Non si tratta di razza. Non si tratta di razza. Riguarda la disumanità dell’uomo nei confronti dell’uomo”. E ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 13 febbraio 2022) Hollywood Reporter, racconta cheha continuato a riceveree provocare dibattiti martedì dopo un’apparizione in The Late Show With Stephen Colbert dove ha elaborato – e alcuni dicono raddoppiato – sulla sua visione dell’Olocausto e dell’identità ebraica. Cosa ha scatenato la polemica? Il clamore è iniziato lunedì quando l’ospite e il moderatore di The View hanno discusso di un distretto scolastico del Tennessee che ha votato per ritirare la graphic novel di Art Spiegelman vincitrice del Premio Pulitzer Maus, che parla dell’Olocausto, a causa del “linguaggio inappropriato” e della nudità. “Siamo sinceri perché l’Olocausto non riguarda la razza”, ha dettosu The View. “Non si tratta di razza. Non si tratta di razza. Riguarda la disumanità dell’uomo nei confronti dell’uomo”. E ...

Advertising

AgneseFiducia : RT @ICIsraele: “IC7 - Il commento di Deborah Fait: Le menzogne di #AmnestyInternational e la stupidità di Whoopi Goldberg” - Anna_Ma_31d : @RiccardoNoury Whoopi Goldberg se Whoopi Goldberg avesse una responsabilità amministrativa sull'istruzione a livello nazionale. - toltoedato : Obama, il Papa, Whoopi Goldberg, Pelé, insomma tutti i più grandi sono passati a #CTCF e Fazio continua ad essere v… - frammentivocali : Israele - Palestina : testimonianze in attesa: B. Michael : Whoopi Goldberg aveva ragione, gli... - CiampaStan : non whoopi goldberg che dice che la shoah non era basata sull'etnia e au cosa era basata allora cessa vorrei sapere -