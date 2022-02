Volley, Superlega 2022: a Perugia il big match contro Modena, bene Trento e Civitanova (Di domenica 13 febbraio 2022) Nuova giornata di gare nella Superlega di Volley 2022, in cui Perugia è rimasta in testa alla classifica, riuscendo a sconfiggere Modena in un big match molto difficile e in cui gli umbri avanti di due set si sono fatti rimontare, portando la partita nella quinta frazione. Qui è emersa tutta la voglia di vincere della squadra allenata da Nikola Grbi?, che ha chiuso sul 15-13. Netto, invece, il successo di Trento. I dolomitici hanno sofferto un po’ nel primo set contro Taranto, vinto 25-22, aggiudicandosi poi le altre due frazioni agevolmente con i punteggi di 25-19, 25-14, reggendo il ritmo insieme a Civitanova, capace di piegare 3-0 (25-18, 25-20, 25-21) Ravenna. Pallavolo, A1 donne: Monza sconfigge Scandicci nel big ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Nuova giornata di gare nelladi, in cuiè rimasta in testa alla classifica, riuscendo a sconfiggerein un bigmolto difficile e in cui gli umbri avanti di due set si sono fatti rimontare, portando la partita nella quinta frazione. Qui è emersa tutta la voglia di vincere della squadra allenata da Nikola Grbi?, che ha chiuso sul 15-13. Netto, invece, il successo di. I dolomitici hanno sofferto un po’ nel primo setTaranto, vinto 25-22, aggiudicandosi poi le altre due frazioni agevolmente con i punteggi di 25-19, 25-14, reggendo il ritmo insieme a, capace di piegare 3-0 (25-18, 25-20, 25-21) Ravenna. Pallavolo, A1 donne: Monza sconfigge Scandicci nel big ...

Advertising

syou12831475 : RT @pilloledivolley: 21ª RS risultati: nelle gare della domenica vittorie in tre set per Trento, Lube, Vibo Valentia e Milano, Perugia fa s… - dadayuky1113 : RT @pilloledivolley: 21ª RS: Milano sbanca 3-0 il campo di Cisterna e sale a 30 punti in classifica rinforzando il 5° posto, pontini fermi… - tinadumpacc : RT @pilloledivolley: 21ª RS: Milano sbanca 3-0 il campo di Cisterna e sale a 30 punti in classifica rinforzando il 5° posto, pontini fermi… - Lovebb801 : RT @pilloledivolley: 21ª RS: Milano sbanca 3-0 il campo di Cisterna e sale a 30 punti in classifica rinforzando il 5° posto, pontini fermi… - _milkyway15 : RT @pilloledivolley: 21ª RS risultati: nelle gare della domenica vittorie in tre set per Trento, Lube, Vibo Valentia e Milano, Perugia fa s… -