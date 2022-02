Ucraina, l’Europa col fiato sospeso. Il Papa: “Fare ogni sforzo per la pace” (Di domenica 13 febbraio 2022) Città del Vaticano – Venti di guerra soffiano nell’Europa dell’est. “Le notizie che giungono dall’Ucraina sono molto preoccupanti. Affido all’intercessione della Vergine Maria e alla coscienza dei responsabili politici ogni sforzo per la pace. Preghiamo in silenzio”, l’appello di Papa Francesco durante l’Angelus. Oltretevere si segue l’evolversi della situazione, come del resto in ogni nazione del Vecchio Continente. Continuano gli sforzi diplomatici mentre cresce la tensione tra Washington e Mosca, accusata di incrementare la propria presenza militare a ridosso del territorio ucraino. Ieri telefonata di oltre un’ora tra il presidente Usa Joe Biden e il presidente russo Vladimir Putin. Un colloquio dal quale non è scaturito però un cambio di scenario (leggi qui). E ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 13 febbraio 2022) Città del Vaticano – Venti di guerra soffiano neldell’est. “Le notizie che giungono dall’sono molto preoccupanti. Affido all’intercessione della Vergine Maria e alla coscienza dei responsabili politiciper la. Preghiamo in silenzio”, l’appello diFrancesco durante l’Angelus. Oltretevere si segue l’evolversi della situazione, come del resto innazione del Vecchio Continente. Continuano gli sforzi diplomatici mentre cresce la tensione tra Washington e Mosca, accusata di incrementare la propria presenza militare a ridosso del territorio ucraino. Ieri telefonata di oltre un’ora tra il presidente Usa Joe Biden e il presidente russo Vladimir Putin. Un colloquio dal quale non è scaturito però un cambio di scenario (leggi qui). E ...

