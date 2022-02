Tutto quello che c'è da sapere sul Super Bowl di stasera (Di domenica 13 febbraio 2022) AGI - Appena due mesi fa i Los Angeles Rams erano a pezzi: trenta giocatori erano risultati positivi al Covid nel giro di tre settimane. A un certo punto quasi tutti, tra cui sette big, erano nella lista degli atleti in quarantena. Dal 12 dicembre all'8 gennaio si erano registrati, in tutta la lega di football, più di 1.200 casi di contagio. La gara tra i Rams e Seattle venne rinviata. Quella contro i Cincinnati Bengals, che avevano venti giocatori fuori per Covid, diventò a rischio. Era stato il periodo in cui la Nfl ha pensato seriamente che la stagione, arrivata all'epilogo, sarebbe potuta finire in modo drammatico. Invece domani si disputerà il 56 Super Bowl, la sfida per l'assegnazione del titolo di campione, e in campo a Los Angeles scenderanno proprio i Rams e i Bengals in quella che rappresenta una finale insolita. La variante Omicron ... Leggi su agi (Di domenica 13 febbraio 2022) AGI - Appena due mesi fa i Los Angeles Rams erano a pezzi: trenta giocatori erano risultati positivi al Covid nel giro di tre settimane. A un certo punto quasi tutti, tra cui sette big, erano nella lista degli atleti in quarantena. Dal 12 dicembre all'8 gennaio si erano registrati, in tutta la lega di football, più di 1.200 casi di contagio. La gara tra i Rams e Seattle venne rinviata. Quella contro i Cincinnati Bengals, che avevano venti giocatori fuori per Covid, diventò a rischio. Era stato il periodo in cui la Nfl ha pensato seriamente che la stagione, arrivata all'epilogo, sarebbe potuta finire in modo drammatico. Invece domani si disputerà il 56, la sfida per l'assegnazione del titolo di campione, e in campo a Los Angeles scenderanno proprio i Rams e i Bengals in quella che rappresenta una finale insolita. La variante Omicron ...

Advertising

team_world : Questa sera, ore 21.00, il secondo appuntamento con lo show di Liam #HeresToTheFuture?? Ecco tutto quello che c’è… - RaiCultura : Ogni anno il #13febbraio si celebra, in tutto il mondo, la Giornata Mondiale della #Radio. Ecco in breve come è nat… - SeiNazioniRugby : 6?? punti. Tutto quello che serve! ???? #SixNationsU20 #ITAvENG | @Federugby - deimiracoli : RT @ConteZero76: Tutto 'sto ricordarsi ora che i grillini erano NoTAV... se è per quello erano anche NoVAX, NoGronda, NoPonte, NoPianoAntiX… - __nohate : Ho deciso di fare tutto quello che mi andava, di dire tutto quello che pensavo e di parlare con chiunque mi capitas… -