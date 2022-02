Sofia Goggia si carica per la discesa e sceglie Elisa | “Olimpiadi | il luogo dove i sogni dei bambini possono diventare realtà”

Leggi su oasport

(Di domenica 13 febbraio 2022)si sta avvicinando a grandi passi allalibera delleInvernali di Pechino 2022, in programma martedì 15 febbraio (ore 04.00). L’azzurra si è presentata in Cina dopo una lunga rincorsa in seguito all’infortunio maturato a Cortina d’Ampezzo, ha preso fiducia nella prima prova di ieri e domani cercherà di perfezionare il feeling con la pista di Yanqing in occasione della seconda prova cronometrata (domani, ore 06.00). Oggi non si è potuta disputare la prova a causa della fitta nevicata che si è abbattuta nella località cinese. La bergamasca sembra essere comunque ottimista, ha ritrovato un po’ di morale e ha tutte le carte in regola per essere protagonista. La Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 non vuole limitarsi a fare presenza e cercherà di tenere botta nonostante la condizione ...