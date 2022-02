Short track, Pechino 2022: l’Olanda di Schulting conquista l’oro in staffetta, Italia 5a vincendo la finale B (Di domenica 13 febbraio 2022) l’Olanda ha conquistato la medaglia d’oro nella staffetta femminile dello Short track alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Le tulipane hanno confermato il pronostico della vigilia e si sono imposte sul ghiaccio della capitale cinese, chiudendo col tempo di 4:03.40 (nuovo record olimpico). A trascinare il quartetto orange è stata una strepitosa Suzanne Schulting, che insieme a Xandra Velzeboer ha operato lo strappo in testa quando mancavano sette giri al termine. La 24enne conquista così la sua terza medaglia d’oro ai Giochi dopo la doppietta sui 1000 metri tra PyeongChang 2018 e questa edizione, dove ha tra l’altro portato a casa anche l’argento nei 500 metri (battuta da Arianna Fontana). Il quartetto era completato da Selma ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022)hato la medaglia d’oro nellafemminile delloalle Olimpiadi Invernali di. Le tulipane hanno confermato il pronostico della vigilia e si sono imposte sul ghiaccio della capitale cinese, chiudendo col tempo di 4:03.40 (nuovo record olimpico). A trascinare il quartetto orange è stata una strepitosa Suzanne, che insieme a Xandra Velzeboer ha operato lo strappo in testa quando mancavano sette giri al termine. La 24ennecosì la sua terza medaglia d’oro ai Giochi dopo la doppietta sui 1000 metri tra PyeongChang 2018 e questa edizione, dove ha tra l’altro portato a casa anche l’argento nei 500 metri (battuta da Arianna Fontana). Il quartetto era completato da Selma ...

