“Ora l’Europa deve pagare” Il Cremlino avverte gli europei

(Di domenica 13 febbraio 2022) Ce l’abbiamo alle porte la guerra vera o immaginaria, ma una curiosa convenzione che vale specialmente in Italia ordina di minimizzare, non dire, non mostrare, parlare d’altro. Manca l’energia? Chiudono le fabbriche? E perché? Per il caro energia? E come mai? Oggi secondo analisti americani le linee di rifornimento del corpo d’armata russo alla frontiera ucraina sono state completate. Da questo momento Putin potrebbe lanciare l’attacco o mantenere lo stato di guerra imminente per un tempo indefinito affamando non solo l’Ucraina ma. Il Giappone sta mandando navi portacontainer con milioni di tonnellate di gas liquido e così faranno gli Stati uniti che hanno schierato una flotta nel mare Adriatico davanti alla Puglia in risposta al richiamo della flotta russa dall’Atlantico al Mar Nero. Venti di guerra ovunque, nessun dubbio sull’uso delle armi ...