LIVE MotoGP, Test Mandalika 2022 in DIRETTA: tra poco le prove di partenza ed una pausa di mezz’ora, Honda in testa (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.02 Di seguito la top10 della classifica a metà della terza giornata: 1 44 P. ESPARGARO 1:31.060 2 20 F. QUARTARARO +0.215 3 41 A. ESPARGARO +0.325 4 63 F. BAGNAIA +0.376 5 42 A. RINS +0.417 6 12 M. VIÑALES +0.418 7 5 J. ZARCO +0.428 8 73 A. MARQUEZ +0.543 9 10 L. MARINI +0.605 10 33 B. BINDER +0.682 06.00 Ci siamo, cominciano adesso i 15 minuti riservati alle prove di partenza per i piloti della top class. A seguire ci sarà una pausa di mezz’ora, dalle 6.15 alle 6.45, prima del rush finale di questa tre-giorni di Test. 05.58 Ricordiamo che Aleix Espargarò (Aprilia) e Jorge Martin (Ducati Pramac) hanno dimostrato di poter ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.02 Di seguito la top10 della classifica a metà della terza giornata: 1 44 P. ESPARGARO 1:31.060 2 20 F. QUARTARARO +0.215 3 41 A. ESPARGARO +0.325 4 63 F. BAGNAIA +0.376 5 42 A. RINS +0.417 6 12 M. VIÑALES +0.418 7 5 J. ZARCO +0.428 8 73 A. MARQUEZ +0.543 9 10 L. MARINI +0.605 10 33 B. BINDER +0.682 06.00 Ci siamo, cominciano adesso i 15 minuti riservati allediper i piloti della top class. A seguire ci sarà unadi, dalle 6.15 alle 6.45, prima del rush finale di questa tre-giorni di. 05.58 Ricordiamo che Aleix Espargarò (Aprilia) e Jorge Martin (Ducati Pramac) hanno dimostrato di poter ...

