LIVE Biathlon | Inseguimento donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA | ultimo poligono fatale per Dorothea Wierer | è sesta

Advertising

UgoBaroni : RT @SkySport: LIVE. Pechino 2022, Wierer a caccia di un'altra medaglia nel biathlon #SkySport #Pechino2022 #Wierer #Biathlon https://t.co… - sportface2016 : ?? #Live #Biathlon - inseguimento femminile Esce quarta dall'ultimo poligono Dorothea #Wierer che spreca la chance… - News24_it : LIVE Pechino 2022: biathlon, Wierer supera la Oeberg e ora è seconda! - La Gazzetta dello Sport - sportface2016 : ?? #Live #Biathlon - inseguimento femminile Dopo 3 poligoni #Roiseland è prima davanti a #Wierer, #Hauser e… - zazoomblog : LIVE Biathlon Inseguimento donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Dorothea Wierer ci prova partenza alle 10.00 -… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Biathlon

Come seguire la gara in tv/streaming - La startlist della gara - La presentazione della gara Buongiorno e bentrovati alla DIRETTAdell'inseguimento femminile di, gara valida per le ...DOROTHEA WIERER/ Diretta 10 km inseguimentovideo streaming tv: si parte! Una medaglia d'... Ricordiamo infine la possibilità di seguire iltiming sul sito ufficiale della Federazione ...Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’inseguimento femminile di biathlon, gara valida per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sulle nevi cinesi la prova dei quattro poligoni animerà la ...Ore 10.00, Biathlon: 10 km sprint uomini ... con la possibilità di scegliere in qualsiasi momento cosa vedere, live e on demand, oltre che di godere di tantissimi contenuti speciali. La copertura ...