LDA ‘difeso’ direttamente da lei | chissà come reagirà Gigi D’Alessio

Leggi su altranotizia

(Di domenica 13 febbraio 2022) LDA è uno dei concorrenti di questa edizione di Amici 21. Attraverso il talent sta migliorando molto la sua tecnica di canto, eppure una degli insegnanti non sembra essere convinta del tutto su di lui. Adesso però per difenderlo è intervenuta una cantante famosa. Scopriamo chi è e che cosa ha detto sul giovane talento di Amici. Si tratta di un’artista tanto amata dal pubblico, che Lucaconosce molto bene. LDA e-AltranotiziaLDA ha conquistato il pubblico di Amici ma non ha ancora l’approvazione completa da parte dell’insegnante Anna Pettinelli. Per questo motivo ora una cantante a lui molto cara ha parlato con la docente per farle ‘cambiare idea’. LDA, una cantante lo difende da Anna Pettinelli Luca, in arte LDA, figlio del cantante partenopeo...