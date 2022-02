Lanciano | 72enne crivellato di colpi mentre si stava recando a messa

Advertising

Etrurianews : LANCIANO - Omicidio questa mattina a Lanciano, in provincia di Chieti. Un uomo di 72 anni, Francesco De Florio De G… - BinaryOptionEU : RT 'Omicidio a #Lanciano, 72enne ucciso in strada con una decina di colpi di pistola. - lifestyleblogit : Omicidio a Lanciano, 72enne ucciso con decina colpi pistola - - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Omicidio a #Lanciano, 72enne ucciso in strada con una decina di colpi di pistola. - telodogratis : Omicidio a Lanciano, 72enne ucciso con decina colpi pistola -

Ultime Notizie dalla rete : Lanciano 72enne

Francesco De Florio De Grandis , 72 anni, è stato ucciso a un centinaio di metri da casa con una decina di colpi di pistola domenica mattina a, in provincia di Chieti. L'uomo era a piedi e come faceva sempre era uscito per recarsi in centro. Il delitto è avvenuto in via Cipollone, nel quartiere Santa Rita. Sul posto, Polizia, ...... Francesco De Florio De Grandis, di 72 anni, è stato ucciso intorno alle 8 fuori dalla propria abitazione nel quartiere Santa Rita a. Al momento è ignoto il movente dell'omicidio. Il primo ...Griglia Timeline Grafo ...Un omicidio che appare come una vera e propria esecuzione, quello avvenuto questa mattina a Lanciano (Chieti). Un uomo di 72 anni, Francesco De Florio De Grandis, è stato ucciso con una decina di ...