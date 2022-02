Ketamina anti-fatica agli operai del Macrolotto | 45enne ai domiciliari | i dettagli dell' operazione

Advertising

iltirreno : Sfruttamento del lavoro a Prato, la droga utilizzata per sopportare meglio i turni nei laboratori tessili ?? di Pasq… -

Ultime Notizie dalla rete : Ketamina anti

La droga chimica avrebbe rappresentato l'fatica per scommettitori nelle sale gioco e per ... secondo gli investigatori, dell'assunzione dida parte degli operai dei laboratori tessili che,...Nei bagni e dietro i divanetti sono state trovate numerose pasticche die metanfetamina gettata dai clienti all'arrivo della polizia. Il gestore è stato denunciato per l'attività illecita ...Prato. Chiedono la ketamina per non sentire i dolori alla schiena o alle gambe. Dolori provocati dalle dodici o quattordici ore al giorno passate davanti a una taglia e cuci, sette giorni su sette.La novità di questa importante operazione anti droga sta nel fatto che i carabinieri hanno potuto verificare che ketamina, shaboo ed ecstasy venivano... di Sara Bessi Era clandestino, ma da almeno tre ...