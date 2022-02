Italia, accordo internazionale tra le case editrici di Trieste, Parigi e Berlino (Di domenica 13 febbraio 2022) Verrà presentato a Venezia, in anteprima mondiale alla libreria Toletta, giovedì 17 febbraio, un’edizione speciale trilingue primo frutto dell’alleanza WIR, accordo internazionale sottoscritto dalle case editrici Italo Svevo di Trieste, RiveNeuve di Parigi e Wolff Verlag di Berlino. L’obiettivo del patto è quello di produrre insieme nelle tre lingue libri che esprimano e rafforzino l’originalità della piccola editoria e la tradizione artistica europea. La prima pubblicazione del neocostituito sodalizio è “Il riccio e altre bestiarietà” degli autori Carlo Alberto Parmeggiani e Roland Cailleux. Dedicata al tema degli animali uscirà contemporaneamente in Italia e in Francia il 24 febbraio. L’edizione speciale si amplierà a breve anche con la versione in ... Leggi su ildenaro (Di domenica 13 febbraio 2022) Verrà presentato a Venezia, in anteprima mondiale alla libreria Toletta, giovedì 17 febbraio, un’edizione speciale trilingue primo frutto dell’alleanza WIR,sottoscritto dalleItalo Svevo di, RiveNeuve die Wolff Verlag di. L’obiettivo del patto è quello di produrre insieme nelle tre lingue libri che esprimano e rafforzino l’originalità della piccola editoria e la tradizione artistica europea. La prima pubblicazione del neocostituito sodalizio è “Il riccio e altre bestiarietà” degli autori Carlo Alberto Parmeggiani e Roland Cailleux. Dedicata al tema degli animali uscirà contemporaneamente ine in Francia il 24 febbraio. L’edizione speciale si amplierà a breve anche con la versione in ...

