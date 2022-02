GF Vip 6 | le spiazzanti rilevazioni di un concorrente all’alba di San Valentino

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 14 febbraio 2022) A poche ore dal giorno di San, unrivela alcuni dettagli sulla sua vita privata e spiazza i compagni di avventura Manca pochissimo alla festa degli innamorati e i concorrenti del Grande Fratello Vip si lasciano andare a confessioni nostalgiche e romantiche. Uno tra tutti, però, rivela alcuni dettagli del suo passato di cui, fino ad oggi, nessuno era a conoscenza. “Mi son lasciato ad Aprile” – racconta– purtroppo è finita molto male! C’è stato un grosso sentimento iniziale, attrazione fisica, ho conosciuto la sua famiglia però poi non c’erano obiettivi in comune. Forse è stato un bene così…nonostante l’amassi profondamente non riuscivamo a conciliare le nostre vite”. Ad affermare queste parole è Gianluca Costantino che, durante un confronto con Antonio, continua a parlare della sua passata relazione. ...