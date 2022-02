Don Matteo, Nino Frassica su Terence Hill: “Don Matteo …” (Di domenica 13 febbraio 2022) Andrà in onda su Rai 1 a partire dal prossimo mese di marzo la nuova attesissima stagione di Don Matteo che porterà con sé alcune novità. I telespettatori potranno assistere all’ingresso di una nuova figura ovvero quella di Don Massimo interpretato da Raoul Bova e all’uscita di scena di quello che è il volto protagonista della fiction ovvero Don Matteo interpretato da Terence Hill. E proprio su quest’ultimo punto si è recentemente espresso Nino Frassica le cui parole hanno fatto accendere la speranza che quella di Don Matteo non sia in realtà un’uscita definitiva dalla fiction ma solamente temporanea. Ma, quali sono state di preciso le parole espresse dall’attore? In arrivo la nuova stagione di Don ... Leggi su baritalianews (Di domenica 13 febbraio 2022) Andrà in onda su Rai 1 a partire dal prossimo mese di marzo la nuova attesissima stagione di Donche porterà con sé alcune novità. I telespettatori potranno assistere all’ingresso di una nuova figura ovvero quella di Don Massimo interpretato da Raoul Bova e all’uscita di scena di quello che è il volto protagonista della fiction ovvero Doninterpretato da. E proprio su quest’ultimo punto si è recentemente espressole cui parole hanno fatto accendere la speranza che quella di Donnon sia in realtà un’uscita definitiva dalla fiction ma solamente temporanea. Ma, quali sono state di preciso le parole espresse dall’attore? In arrivo la nuova stagione di Don ...

Advertising

ElenaSofiaSolda : RT @jawnbiboy: scusa italia ma nel caso ci fosse una terza guerra mondiale noi non possiamo fare gli svizzeri della situa barricandoci in c… - SalvatoreIncor7 : Lei parla come Natalina di Don Matteo #CePostaPerTe - Daniele08911186 : @GiornoPer Te guardate don Matteo mercoledì sera!!! - pap1pap : @IlVal_79 Manca solo Don Matteo che sgomma in bicicletta ??. - lucy_lucciola : RT @testadalghette: il maresciallo cecchini e don matteo da giovani -

Ultime Notizie dalla rete : Don Matteo Don Matteo, Nino Frassica apre al ritorno di Terence Hill: 'Non è un addio' Don Matteo anticipazioni, Nino Frassica rivela: 'Quello di Terence Hill non è un addio' Da più vent'anni volto storico di Don Matteo è Terence Hill che impersona il prete che in sella alla sua ...

Calcio, Eccellenza: le designazioni nei gironi A e B per la penultima giornata GIRONE A ALBENGA - VARAZZE 1912 DON BOSCO Arbitro: El Mahdi El Bouazaoui di Chiavari Assistenti: Guido Junior Cucchiar di La Spezia ... - CANALETTO SEPOR Arbitro: Matteo Manis di Oristano Assistenti: ...

Don Matteo, Terence Hill rompe il silenzio sul suo addio: “Avrei continuato” Lanostratv Don Matteo, Terence Hill rompe il silenzio sul suo addio: “Avrei continuato” A partire da giovedì 10 marzo su Rai1 ritorna Don Matteo con la nuova stagione della longeva fiction di rai1. Stagione in cui ci saranno tante novità e la più clamorosa è l’addio di Terence Hill a Don ...

Don Matteo, Nino Frassica su Terence Hill: “Don Matteo Andrà in onda su Rai 1 a partire dal prossimo mese di marzo la nuova attesissima stagione di Don Matteo che porterà con sé alcune novità. I telespettatori potranno assistere all’ingresso di una nuova ...

anticipazioni, Nino Frassica rivela: 'Quello di Terence Hill non è un addio' Da più vent'anni volto storico diè Terence Hill che impersona il prete che in sella alla sua ...GIRONE A ALBENGA - VARAZZE 1912BOSCO Arbitro: El Mahdi El Bouazaoui di Chiavari Assistenti: Guido Junior Cucchiar di La Spezia ... - CANALETTO SEPOR Arbitro:Manis di Oristano Assistenti: ...A partire da giovedì 10 marzo su Rai1 ritorna Don Matteo con la nuova stagione della longeva fiction di rai1. Stagione in cui ci saranno tante novità e la più clamorosa è l’addio di Terence Hill a Don ...Andrà in onda su Rai 1 a partire dal prossimo mese di marzo la nuova attesissima stagione di Don Matteo che porterà con sé alcune novità. I telespettatori potranno assistere all’ingresso di una nuova ...