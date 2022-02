Diretta Sassuolo-Roma 0-0 | formazioni ufficiali | Mourinho con Felix e Abraham | Defrel nel tridente dei neroverdi

Advertising

TuttoASRoma24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #GenoaRoma #Roma @TuttoASRoma24 #Sassuolo-Roma: segui la Diretta LIVE della Serie A ??… - RedazioneFM : #SerieA: #SassuoloRoma in diretta - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Sassuolo-Roma: live report, formazioni e dettagli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Sassuolo-Roma: live report, formazioni e dettagli - Manuel298_ : RISULTATO IN DIRETTA SASSUOLO-ROMA ?????????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Sassuolo

- Roma, come vederla in tv e in streaming La partita di Reggio Emilia trae Roma sarà trasmessa instreaming esclusiva su Dazn, con fischio d'inizio alle 18.- ...RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/gol: Torino ko, pari Napoli - Inter! Live score Come il ... Ora per i risultati di Serie A si giocaRoma, con i giallorossi che devono fornire risposte in ...dove vederla Sport / Napoli Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A Sport / Inter Sassuolo streaming e diretta tv: dove vederla ...Sport - Roma , match valido per la venticinquesima giornata, sesta giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie A 2021/2022 . I neroverdi sono reduci dalla pesante sconfitta esterna per 4 - 0 ...