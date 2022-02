Crisi in Ucraina | Usa e Gran Bretagna ritirano gli osservatori Osce Il ministro inglese | “Sembra Monaco nel ’38”

(Di domenica 13 febbraio 2022) Ieri la giornata è stata particolarmente tormentata e tesa. La telefonata del tardo pomeriggio tra il presidente statunitense Joe Biden e il presidente Vladimir Putin nonaver prodotto progressi per una situazione che rimane in stallo e avvolta nell’incertezza. A gettare acqua sul fuoco è proprio Kiev, che continua ad invitare alla calma e a giudicare spropositati i titoli che si leggono in queste ore. Secondo il governo ucraino non c’è motivo di chiudere il suo spazio aereo. “Non ha senso e assomiglierebbe molto a un autoisolamento”, ha detto Mykhailo Podolyak, consigliere presidente ucraino, secondo quanto riporta il quotidianoGuardian. Anche Parigi, dopo il colloquio tra Emmanuel Marcon e Putin, ha fatto sapere di non aver avuto alcuna indicazione da Mosca sull’intenzione di un’imminente invasione come invece prospettato dalla Casa ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina, Mosca: 'Gli Usa hanno bisogno di una guerra' #ucraina #russia #usa - luigidimaio : Ho presieduto questo pomeriggio una riunione operativa all’Unità di Crisi della Farnesina sulla situazione in… - MediasetTgcom24 : La Farnesina invita gli italiani a lasciare l'Ucraina #ucraina #russia #usa - miagmarsuren : @1972book @jimmomo @fdragoni Sensate e riferite alla crisi ucraina. - JonnyMarkgolds : @lauraravetto Giusta questa battaglia. In merito alla crisi ucraina, la Lega ha abbandonato la linea filorussa e proPutin? -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Ucraina

... così come le telefonate ad altissimo livello tra i leader occidentali e Mosca, non riescono ad abbassare il livello di rischio di una imminente invasione dell'da parte della Russia, che ...Per la prima volta dell'inizio dellaqualcosa nell'imperturbabilità degli ucraini si è incrinato. Ieri l'ipotesi di una guerra, di ... Putin non oserà invadere l'". A poco sono serviti, ...Mosca potrebbe rovesciare il governo in Ucraina e dividere gli alleati europei ... che era incerta sul suo futuro prima di questa crisi. Secondo Gary Kasparov, ex campione di scacchi e dissidente ...11.50 "Noi e l'Ucraina",speciale su RaiNews24 Agli ultimi sviluppi della crisi in Ucraina è dedicato uno speciale di RaiNews24 a partire dalle 16.15, con il parere di esperti e i contributi dei ...