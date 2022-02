Covid oggi Italia, contagi in calo. Ecdc avverte: “Pandemia non è finita” (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – contagi Covid in calo in Italia. Ma l’invito è sempre quello a non abbassare la guardia perché “la Pandemia non è finita”, ricorda Andrea Ammon, direttrice del Centro europeo per le malattie Ecdc. In 24 ore , secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute, sono stati registrati 62.231 casi da Coronavirus sabato 12 febbraio 2022 e altri 269 morti. Sono stati 587.645 i tamponi processati con un tasso di positività del 10,6%. Sono 16.310 i ricoverati con sintomi, 514 in meno di venerdì, mentre sono 1.223 le terapie intensive occupate, 42 in meno del giorno prima. Sono 10.206.892 i guariti, 117.463 in più da ieri, mentre sono 1.695.614 gli attualmente positivi. Da inizio Pandemia le vittime sono state ... Leggi su italiasera (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) –inin. Ma l’invito è sempre quello a non abbassare la guardia perché “lanon è”, ricorda Andrea Ammon, direttrice del Centro europeo per le malattie. In 24 ore , secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute, sono stati registrati 62.231 casi da Coronavirus sabato 12 febbraio 2022 e altri 269 morti. Sono stati 587.645 i tamponi processati con un tasso di positività del 10,6%. Sono 16.310 i ricoverati con sintomi, 514 in meno di venerdì, mentre sono 1.223 le terapie intensive occupate, 42 in meno del giorno prima. Sono 10.206.892 i guariti, 117.463 in più da ieri, mentre sono 1.695.614 gli attualmente positivi. Da iniziole vittime sono state ...

