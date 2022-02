Che Tempo che fa, tutte le curiosità sugli ospiti di stasera: sarà una puntata imperdibile (Di domenica 13 febbraio 2022) Che Tempo che fa, il programma rai, record di ascolti, anticipa i personaggi che stasera siederanno al tavolo acquario con Fazio. Squadra che vince non si cambia recita un famoso… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 13 febbraio 2022) Cheche fa, il programma rai, record di ascolti, anticipa i personaggi chesiederanno al tavolo acquario con Fazio. Squadra che vince non si cambia recita un famoso… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

TheoHernandez : Una storia d’amore che non conosce tempo ???? Il sogno rossonero va avanti e io sono molto felice di continuare a fa… - riotta : Manca dalle analisi, oh così sottili, degli analisti nostrani che #Ucraina ha scelto, già prima rivoluzione #Maidan… - graziano_delrio : “Perdono e mai vendetta”. Con le parole del figlio, ricordiamo oggi #Bachelet ucciso 42 anni fa. Un esempio civile… - unaditante : RT @BabyUlisse: Ho rimandato troppe volte attimi di felicità che il tempo non mi ha più restituito. - ROBERTO56238181 : Un grande artista di un po' di tempo fa, che io ascoltavo quando avevo 15 anni. -