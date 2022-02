Ascolti Tv sabato 12 febbraio 2022: C’è posta per te, Tali e quali, 007, Il cacciatore di giganti, dati Auditel e share (Di domenica 13 febbraio 2022) Ascolti Tv sabato 12 febbraio 2022. Torna come di consueto l’appuntamento giornaliero per conoscere i programmi tv più visti della prima serata. Anche oggi dalle ore 10.00 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive iTaliane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Tanti i programmi in prima serata, ecco com’è andata. Scopri quale è stato il programma più visto di ieri sera, sabato 12 febbraio 2022! Ascolti tv sabato 12 febbraio 2022: dati ascolto reti Mediaset ieri sera Ieri sera, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 febbraio 2022)Tv12. Torna come di consueto l’appuntamento giornaliero per conoscere i programmi tv più visti della prima serata. Anche oggi dalle ore 10.00 di oggi idi ascolto edi ieri relativi a tutte le principali reti televisive iane. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Tanti i programmi in prima serata, ecco com’è andata. Scopri quale è stato il programma più visto di ieri sera,12tv12ascolto reti Mediaset ieri sera Ieri sera, ...

Advertising

davidemaggio : Ascolti TV | Sabato 5 febbraio 2022 #Sanremo2022 chiude col botto: 64,9% - 13.380.000 - CorriereCitta : #AscoltiTv sabato 12 febbraio 2022: #Cepostaperte, #Taliequali2022, 007, Il cacciatore di giganti, dati #Auditel e… - infoitcultura : Ascolti tv ieri sabato 12 febbraio 2022: share di Tali e quali, C'è posta per te-Dati Auditel - Nakashimahime : @GiusCandela Tecnicamente ha ragione Bonolis, solo negli ultimi anni le reti avversarie hanno organizzato una progr… - Giulia03282 : Entro sabato facciamo arrivare almeno Partirò da zero a 1 M per favore, lasciate le playlist la notte o quando pote… -