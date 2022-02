Allegri: “Lo Scudetto non fa per noi. Vi dico chi vince la Serie A” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Finisce 1-1 la partita Atalanta-Juventus. Nel post partita, ai microfoni di DAZN ha parlato Massimiliano Allegri. Di seguito quanto evidenziato: Sul campionato e lo Scudetto.“Al primo posto c’è il miglior attacco e la seconda miglior difesa. Io penso che anche quest’anno, come negli ultimi 12, vincerà la miglior difesa. Quest’anno penso che lo vinca l’Inter, con tutto il rispetto per Milan e Napoli: i nerazzurri sono la squadra più forte. Allegri Juventus In questo momento noi siamo dietro perché abbiamo perso troppi punti all’andata, ma così non è”. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 14 febbraio 2022) Finisce 1-1 la partita Atalanta-Juventus. Nel post partita, ai microfoni di DAZN ha parlato Massimiliano. Di seguito quanto evidenziato: Sul campionato e lo.“Al primo posto c’è il miglior attacco e la seconda miglior difesa. Io penso che anche quest’anno, come negli ultimi 12,rà la miglior difesa. Quest’anno penso che lo vinca l’Inter, con tutto il rispetto per Milan e Napoli: i nerazzurri sono la squadra più forte.Juventus In questo momento noi siamo dietro perché abbiamo perso troppi punti all’andata, ma così non è”.

Advertising

forumJuventus : Alllegri per #AtalantaJuve: “Partita importante ma non decisiva. Gasperini straordinario. Tridente? Valuterò oggi”… - sportmediaset : Juventus, #Allegri: 'Pensiamo al quarto posto, lo scudetto lo vince l'Inter'. #SportMediaset… - tancredipalmeri : Io non so se Allegri davvero non creda alla scudetto (conoscendolo, non lo esclude ma sa quanto sia difficile). Ma… - salvatorecozza1 : RT @NicoSchira: Max #Allegri a Dazn: “L’#Inter vincerà lo scudetto, lo dico da settembre perché ha la rosa più forte non perché gufo. E la… - angelo1977as : RT @fcin1908it: Allegri: 'Scudetto? Lo vince l'Inter, sono i più forti. Ieri passaggio importante' -