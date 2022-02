60enne presa a pugni e stuprata mentre passeggiava vicino casa (Di domenica 13 febbraio 2022) Una imprenditrice è stata violentata mentre passeggiava vicino al fiume Rubicone. I carabinieri sono sulle tracce dell'aggressore Leggi su ilgiornale (Di domenica 13 febbraio 2022) Una imprenditrice è stata violentataal fiume Rubicone. I carabinieri sono sulle tracce dell'aggressore

Advertising

Giada7219 : Noi donne potremo mai fare una passeggiata spensierata, rilassante e da sole senza aver paura... - Veleno_Q_B : RT @ImolaOggi: Cesenatico, 60enne presa a pugni e stuprata (delinquenti scatenati mentre Speranza sospende gli agenti non inoculati e Lamo… - giorgio757 : RT @ImolaOggi: Cesenatico, 60enne presa a pugni e stuprata (delinquenti scatenati mentre Speranza sospende gli agenti non inoculati e Lamo… - DeodatoRibeira : RT @ImolaOggi: Cesenatico, 60enne presa a pugni e stuprata (delinquenti scatenati mentre Speranza sospende gli agenti non inoculati e Lamo… - ilpiccologiulio : RT @ImolaOggi: Cesenatico, 60enne presa a pugni e stuprata (delinquenti scatenati mentre Speranza sospende gli agenti non inoculati e Lamo… -