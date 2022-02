Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2022 ore 09:30 (Di sabato 12 febbraio 2022) Viabilità DEL 12 FEBBRAIO 2022 ORE 09.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INCIDENTE SULLA PONTINA VERSO Roma, CI SONO CODE DALLA LAURENTINA A VIA DELLA MAGGIONA PERCORRENDO LA VIA LAURENTINA RESTA CHIUSA PER LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DELLA FUGA DI GAS. IL TRATTO INTERESSATO È QUELLO TRA IL RACCORDO E VIA DI VALLERANO VERSO ARDEA. CHIUSE ANCHE LE USCITE DEL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DI ARDEA SEMPRE A Roma CODE SULLA SALARIA TRA LA TANGENZIALE EST E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE PER I CANTIERI ATTIVI, SEGNIALIAMO QUELLI SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELL’A1 FIRENZE Roma A MAGLIANO SABINA, GENERANO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA A CAUSA DEL SENSO UNICO ... Leggi su romadailynews (Di sabato 12 febbraio 2022)DEL 12 FEBBRAIOORE 09.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE SULLA PONTINA VERSO, CI SONO CODE DALLA LAURENTINA A VIA DELLA MAGGIONA PERCORRENDO LA VIA LAURENTINA RESTA CHIUSA PER LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DELLA FUGA DI GAS. IL TRATTO INTERESSATO È QUELLO TRA IL RACCORDO E VIA DI VALLERANO VERSO ARDEA. CHIUSE ANCHE LE USCITE DEL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DI ARDEA SEMPRE ACODE SULLA SALARIA TRA LA TANGENZIALE EST E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE PER I CANTIERI ATTIVI, SEGNIALIAMO QUELLI SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELL’A1 FIRENZEA MAGLIANO SABINA, GENERANO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA A CAUSA DEL SENSO UNICO ...

