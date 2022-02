“Un certo ambientalismo ci impedisce di prendere le decisioni sensate”. Parla Mattia Santori

Advertising

Sntgvn : @OrizOrizzonte @Stupormundi66 @marattin La ricerca e la produzione di farmaci rientra in quello che ho illustrato.… -

Ultime Notizie dalla rete : certo ambientalismo

Il Foglio

Anche a costo di sfidare i tabù dell'. Tra le forze politiche c'è un inedito clima ... Quel che èè che l'estrazione aggiuntiva di gas, in armonia con il Pitesai, riguarderà i ...... ad avere inevitabilmente compagni di strada con visioni molto diverse da questo tuo saggio realismo in campo energetico e con unche rifiuta tutte le soluzioni possibili? 'Io ...“E se non fai politica energetica – aggiunge con tono ancora più saggiamente vicino al realismo politico – poi non hai più voce in capitolo in ciò che riguarda la gestione, l’autonomia, la produzione ...L’ambientalismo diventa il salvacondotto per non pagare col ... La sinistra si riscalda nei salotti di Roma perché contro certo antagonismo non si può fiatare. Erano “dieci ragazzi” e siccome non si ...