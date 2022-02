Ultime Notizie Roma del 12-02-2022 ore 14:10 (Di sabato 12 febbraio 2022) Roma Daily News radio giornale per un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la Russia inizia per ridurre il suo personale diplomatico a chi è vero annunciato il Ministero degli Esteri di Mosca tenendo possibili provocazioni da parte del regime di Chievo di paesi terzi e abbiamo deciso di utilizzare il personale di lusso presenti in Ucraina si legge in una nota il segretario di stato americano blinken ha detto che ci sono segnali di un’escalation in Ucraina da parte di Mosca e annunciato oggi avrà un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri Russo serghei lavrov sulla crisi in Ucraina Putin e biden avranno un colloquio telefonico su iniziativa americana la CIA teme un attacco Russo per la prossima settimana il Belgio invita caldamente i suoi ci devi lasciare lucry lavanderia non è finita È probabile che questo covid e rimanga ... Leggi su romadailynews (Di sabato 12 febbraio 2022)Daily News radio giornale per un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la Russia inizia per ridurre il suo personale diplomatico a chi è vero annunciato il Ministero degli Esteri di Mosca tenendo possibili provocazioni da parte del regime di Chievo di paesi terzi e abbiamo deciso di utilizzare il personale di lusso presenti in Ucraina si legge in una nota il segretario di stato americano blinken ha detto che ci sono segnali di un’escalation in Ucraina da parte di Mosca e annunciato oggi avrà un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri Russo serghei lavrov sulla crisi in Ucraina Putin e biden avranno un colloquio telefonico su iniziativa americana la CIA teme un attacco Russo per la prossima settimana il Belgio invita caldamente i suoi ci devi lasciare lucry lavanderia non è finita È probabile che questo covid e rimanga ...

