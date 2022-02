Advertising

udine20 : Udine: Piazzetta Belloni, più bella e più verde - - milanomagazine : Udine, ristrutturata piazzetta Belloni: più vegetazione, pulizia dell'area e nuovo impianto d'irrigazione. Rigener… - Udine_news_ : Nulla lasciato al caso: il nuovo look di piazzetta Belloni - -

Ultime Notizie dalla rete : Udine Piazzetta

Il Friuli

Così viene riconsegnata alla comunitàBelloni, al termine dei lavori finalizzati a valorizzare il giardino e rendere lo spazio pienamente fruibile. Ne dà notizia il sindaco Pietro Fontanini,...Non a caso, infatti, la giunta Fontanini ha voluto sistemaredel Pozzo (proprio in fondo ... Si tratta di uno dei pochi casi in città perché per il resto, aormai da decenni, ci si ...Ripristinato l’impianto di irrigazione. Riqualificata e ripulita l’area nel suo complesso. Così viene riconsegnata alla comunità piazzetta Belloni, al termine dei lavori finalizzati a valorizzare il ...Cronaca - Da una parte le rimostranze per le nuove regole sull'esame di fine percorso, ma dall'altra anche la rabbia per quello che è successo a Udine, dove un 18enne è morto durante uno stage ...