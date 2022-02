Sport in tv oggi (sabato 12 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di sabato 12 febbraio 2022) oggi, sabato 12 febbraio 2022, oltre agli eventi in programma ai Giochi Olimpici Invernali, saranno di scena diversi Sport: il tennis con i tornei ATP di Buenos Aires, Rotterdam e Dallas e WTA di San Pietroburgo, il ciclismo con la Vuelta a Murcia ed il Tour de la Provence, la ginnastica artistica con la Serie A1, la MotoGP con i Test di Mandalika. CLICCA QUI PER IL programma DELLE OLIMPIADI INVERNALI DEL 12 febbraio Sport IN TV sabato 12 febbraio: orari E programma 02.00 MotoGP, 2a giornata Test Mandalika – Nessuna copertura tv 11.45 Ciclismo, Tour de la Provence – dalle 13.45 EuroSport Player, discovery+ 12.00 Tennis, WTA 500 San Pietroburgo – ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022)122022, oltre agliinai Giochi Olimpici Invernali, saranno di scena diversi: il tennis con i tornei ATP di Buenos Aires, Rotterdam e Dallas e WTA di San Pietroburgo, il ciclismo con la Vuelta a Murcia ed il Tour de la Provence, la ginnastica artistica con la Serie A1, la MotoGP con i Test di Mandalika. CLICCA QUI PER ILDELLE OLIMPIADI INVERNALI DEL 12IN TV1202.00 MotoGP, 2a giornata Test Mandalika – Nessuna copertura tv 11.45 Ciclismo, Tour de la Provence – dalle 13.45 EuroPlayer, discovery+ 12.00 Tennis, WTA 500 San Pietroburgo – ...

