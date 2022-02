Sonego in semifinale all’Atp 250 di Buenos Aires 2022: data, orario, avversario, canale e diretta streaming (Di sabato 12 febbraio 2022) Lorenzo Sonego è approdato in semifinale nell’Atp 250 di Buenos Aires 2022. Il tennista piemontese ha superato in due set l’esperto Verdasco ed ha raggiunto il penultimo atto del torneo. Chi sarà il suo prossimo avversario? Ancora non si sa. Il derby argentino tra Francisco Cerundolo e Diego Schwartzman è stato infatti interrotto per pioggia sull’1-1 del terzo set e verrà concluso quest’oggi a partire dalle ore 17.00. Sonego nel frattempo si gode il best ranking e l’esordio tra i primi 20 del mondo. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, TV E streaming Il confronto con protagonisra Sonego andrà in scena nella giornata odierna di sabato 12 febbraio, non prima delle ore 22:00. La diretta televisiva del match sarà fruibile su ... Leggi su sportface (Di sabato 12 febbraio 2022) Lorenzoè approdato innell’Atp 250 di. Il tennista piemontese ha superato in due set l’esperto Verdasco ed ha raggiunto il penultimo atto del torneo. Chi sarà il suo prossimo? Ancora non si sa. Il derby argentino tra Francisco Cerundolo e Diego Schwartzman è stato infatti interrotto per pioggia sull’1-1 del terzo set e verrà concluso quest’oggi a partire dalle ore 17.00.nel frattempo si gode il best ranking e l’esordio tra i primi 20 del mondo. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, TV EIl confronto con protagonisraandrà in scena nella giornata odierna di sabato 12 febbraio, non prima delle ore 22:00. Latelevisiva del match sarà fruibile su ...

