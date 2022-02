San Valentino a fumetti. Quando l’eterna fidanzata fa l’upgrade (Di sabato 12 febbraio 2022) “La donna è un male necessario” scriveva il giurista romano Aulo Gellio in un’epoca nella quale le accuse di sessismo erano inconcepibili. Per i personaggi (etero, va precisato) dei fumetti una donna può essere necessaria, basta che non si trasformi in moglie: Paperino non sposerà mai Paperina (e meno male per lui), lo stesso Topolino con Minni, Popeye è ben lieto di non convolare all’altare con Olivia. Certo, Tex Willer è stato sposato, ma lo ha fatto per salvarsi la pelle, visto che sposare la figlia del capo era l’unico modo per non essere ucciso dagli indiani Navajos. La moglie Lilyth è morta quasi subito, non prima però di averlo reso con il matrimonio capo indiano e avergli dato un figlio. Ma qualcuna ce l’ha fatta: per San Valentino raccontiamo le “eterne fidanzate” che sono riuscite a diventare mogli. Una della prime è quella che ci ha ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 12 febbraio 2022) “La donna è un male necessario” scriveva il giurista romano Aulo Gellio in un’epoca nella quale le accuse di sessismo erano inconcepibili. Per i personaggi (etero, va precisato) deiuna donna può essere necessaria, basta che non si trasformi in moglie: Paperino non sposerà mai Paperina (e meno male per lui), lo stesso Topolino con Minni, Popeye è ben lieto di non convolare all’altare con Olivia. Certo, Tex Willer è stato sposato, ma lo ha fatto per salvarsi la pelle, visto che sposare la figlia del capo era l’unico modo per non essere ucciso dagli indiani Navajos. La moglie Lilyth è morta quasi subito, non prima però di averlo reso con il matrimonio capo indiano e avergli dato un figlio. Ma qualcuna ce l’ha fatta: per Sanraccontiamo le “eterne fidanzate” che sono riuscite a diventare mogli. Una della prime è quella che ci ha ...

