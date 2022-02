Presentata la XXIX edizione della “Garmin Marine Roma per 2” (Di sabato 12 febbraio 2022) Si è svolta a Roma, in via Flaminia 133 negli spazi messi a disposizione dalla Azimut Capital Management SGR S.p.A. alla presenza del vicepresidente della FIV Giuseppe D’Amico, la conferenza stampa di presentazione della “Garmin Marine Roma per 1 / 2 / Tutti”, regata transtirrenica di 535 miglia giunta alla sua XXIX edizione. “La Garmin Marine Roma è un nuovo inizio per la vela” “Siamo convinti che questa regata rappresenti un nuovo inizio per tutta la vela italiana – ha commentato il Presidente del Circolo Nautico Riva di Traiano Alessandro Farassino – dopo gli anni terribili della pandemia, anni nei quali, comunque, la Roma per 2 c’è sempre stata. Abbiamo sofferto, ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 12 febbraio 2022) Si è svolta a, in via Flaminia 133 negli spazi messi a disposizione dalla Azimut Capital Management SGR S.p.A. alla presenza del vicepresidenteFIV Giuseppe D’Amico, la conferenza stampa di presentazioneper 1 / 2 / Tutti”, regata transtirrenica di 535 miglia giunta alla sua. “Laè un nuovo inizio per la vela” “Siamo convinti che questa regata rappresenti un nuovo inizio per tutta la vela italiana – ha commentato il Presidente del Circolo Nautico Riva di Traiano Alessandro Farassino – dopo gli anni terribilipandemia, anni nei quali, comunque, laper 2 c’è sempre stata. Abbiamo sofferto, ...

