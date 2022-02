Pallanuoto, Serie A1 2022: Pro Recco corsara a Brescia, vincono Salerno, Quinto e Milano (Di sabato 12 febbraio 2022) Continuano i recuperi nella Serie A1 2021-2022 di Pallanuoto maschile: oggi, sabato 12 febbraio, si sono giocati quattro match: il piatto forte è stato l’incontro tra Brescia e Pro Recco, vinto dai campioni d’Europa in casa dei campioni d’Italia per 4-9. La Pro Recco resta a punteggio pieno e si porta a +6 sul Brescia. Altri due i successi esterni odierni: il Quinto passa in casa del Catania per 10-12, mentre il Salerno sbanca la piscina della Lazio per 7-9, infine l’unica vittoria interna è quella del Milano, che regola di misura la Roma per 9-8. Il quadro dei recuperi verrà completato, martedì 15 febbraio, alle ore 21.00, dalla sfida Quinto-Milano. PROGRAMMA, RISULTATI E ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Continuano i recuperi nellaA1 2021-dimaschile: oggi, sabato 12 febbraio, si sono giocati quattro match: il piatto forte è stato l’incontro trae Pro, vinto dai campioni d’Europa in casa dei campioni d’Italia per 4-9. La Proresta a punteggio pieno e si porta a +6 sul. Altri due i successi esterni odierni: ilpassa in casa del Catania per 10-12, mentre ilsbanca la piscina della Lazio per 7-9, infine l’unica vittoria interna è quella del, che regola di misura la Roma per 9-8. Il quadro dei recuperi verrà completato, martedì 15 febbraio, alle ore 21.00, dalla sfida. PROGRAMMA, RISULTATI E ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto: Serie A2 Femminile, esordio a Tolentino per la Napoli Nuoto - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto: Serie A2 Femminile, esordio a Tolentino per la Napoli Nuoto - susydigennaro : RT @napolimagazine: Pallanuoto: Serie A2 Femminile, esordio a Tolentino per la Napoli Nuoto - napolimagazine : Pallanuoto: Serie A2 Femminile, esordio a Tolentino per la Napoli Nuoto - apetrazzuolo : Pallanuoto: Serie A2 Femminile, esordio a Tolentino per la Napoli Nuoto -