Napoli-Nocera-Salerno: linea treni ripristinata in anticipo (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Domenica 13 febbraio, in anticipo rispetto ai tempi preannunciati, torneranno a circolare i treni tra le stazioni di San Giovanni Barra e Torre Annunziata – Castellammare di Stabia, sulla linea convenzionale Napoli – Nocera Inferiore – Salerno. Il traffico su quel tratto di linea era stato sospeso lo scorso 3 febbraio su indicazione dei Vigili del Fuoco per la presenza di un edificio privato pericolante in prossimità dei binari ed è stato necessario attendere gli interventi di messa in sicurezza dello stabile a cura dei proprietari dell’immobile. Ricevuta l’ordinanza di cessato pericolo da parte del sindaco di Torre del Greco, Rete Ferroviaria Italiana – effettuate le consuete verifiche tecniche sabato 12 ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Domenica 13 febbraio, inrispetto ai tempi preannunciati, torneranno a circolare itra le stazioni di San Giovanni Barra e Torre Annunziata – Castellammare di Stabia, sullaconvenzionaleInferiore –. Il traffico su quel tratto diera stato sospeso lo scorso 3 febbraio su indicazione dei Vigili del Fuoco per la presenza di un edificio privato pericolante in prossimità dei binari ed è stato necessario attendere gli interventi di messa in sicurezza dello stabile a cura dei proprietari dell’immobile. Ricevuta l’ordinanza di cessato pericolo da parte del sindaco di Torre del Greco, Rete Ferroviaria Italiana – effettuate le consuete verifiche tecniche sabato 12 ...

