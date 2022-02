Mourinho | ' Ai giocatori piace come lavoro | nessuno si è offeso'

(Di sabato 12 febbraio 2022) "Quello che si dice nello spogliatoio rimane lì, per questo non ne parlo. Ma non sono neanche capace di dire che non è vero che non ho parlato dopo la partita. Che qualcuno si siaè una grande ...

Advertising

capuanogio : ?? Durissimo atto d'accusa di #Mourinho contro la squadra negli spogliatoi di San Siro al termine di #InterRoma. Gi… - SkySport : Roma, Mourinho: 'Giocatori offesi dopo il mio sfogo? Sono tutte bugie' #SkySport #Roma #Mourinho - romanewseu : #Mourinho: “Rapporto incrinato con i giocatori? Grande bugia, mi hanno detto di non cambiare. #Pellegrini e… - StevenL83159033 : RT @forzaroma: ???#Mourinho: 'I giocatori della Roma mi hanno detto che a loro piace molto il modo di lavorare che ho io. Parlo a loro in fa… - NullaDeNiente : Prima che ricominciate a sopravvalutare certi giocatori ascoltatevi le parole di #Mourinho sulla differenza tra la… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho giocatori

La storia che è uscita di una rottura tra me e iè una bugia totale . Abbiamo perso una ...non vuole replicare alle parole di Edin Dzeko, che ieri ha raccontato la sua versione dell'...mi hanno detto che piace come lavoro con loro, che hanno avuto allenatori che parlavano ... Queste le parole di Joséin conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato ...I giocatori mi hanno detto che piace come lavoro con loro, che hanno avuto allenatori che parlavano in modo diverso. Con me non ci sono segreti, do la possibilità di dialogo. Mi hanno detto di non ...Pellegrini ha bisogno di ritmo, ma sta bene". Mourinho non vuole replicare alle parole di Edin Dzeko, che ieri ha raccontato la sua versione dell'addio alla Roma: "Non voglio sapere. Dzeko è un ...