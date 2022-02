Milly Carlucci | stop inatteso | la notizia spiazza tutti i telespettatori

Leggi su inews24

(Di sabato 12 febbraio 2022) . C’era grande attesa per ‘Il Cantante Mascherato’, condotto dalla madrina di ‘Ballando con le stelle’ I risultati degli ascolti non sembrano sorridere alla, battuta da Vanessa Incontrada con la fiction ‘Fosca Innocenti’. Piccola consolazione per quanto concerne lo share complessivo. Il venerdì sera è L'articolo proviene da Inews24.it.