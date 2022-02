L’ultimo aggiornamento dei Samsung Galaxy Watch4 ha aggiunto anche questa novità (Di sabato 12 febbraio 2022) Samsung Galaxy Watch4 e Watch4 Classic hanno da poco ricevuto un importante aggiornamento, di cui è stata appena scovata un'altra novità. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 12 febbraio 2022)Classic hanno da poco ricevuto un importante, di cui è stata appena scovata un'altra. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : L’ultimo aggiornamento dei Samsung Galaxy Watch4 ha aggiunto anche questa novità - car1sbt : @v3nomar la legge nell'ultimo aggiornamento non prevede l'uso delle mascherine nelle discoteche dato che hanno tutti il green pass - mariemares : @PosteSpedizioni c'è un problema con la dogana per il mio pacco che ho inviato del Regno Unito all'Italia. L'ultimo… - TWINSSEBASTIANI : RISTOPRO JANUS FABRIANO AGGIORNAMENTO INFERMERIA - 12.02.2022 - La Ristopro Janus Fabriano comunica che, a seguito… - giulio_larosa : @Misurelli77 Il prof barbero potrebbe insegnare fino al 1700, non l ultimo anno di liceo perché sulle duesicilie e… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultimo aggiornamento La serie Galaxy Watch4 migliora ancora il benessere olistico e la personalizzazione con un nuovo aggiornamento Samsung Newsroom Italy