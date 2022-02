LIVE Tour de la Provence 2022, tappa di oggi in DIRETTA: il quintetto in fuga ha più di 4? di vantaggio (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 13:39 Questo il profilo della tappa in corso La route du #TourdeLaProvence s’élève aujourd’hui ! Cette troisième étape vallonnée pourrait être un premier test pour les favoris à la victoire finale Arles Manosque Départ 11h30 180,5 km#TDLP #TDLP2022 pic.twitter.com/anqkqCUuD0 — La Provence (@laProvence) February 12, 2022 13:36 Comincia a sortire degli effetti questo inseguimento, che scende a 4’25”. 13:33 La Ineos, intanto, procede con l’inseguimento. 13:30 Il quintetto di testa ha effettuato lo scollinamento, ed è passato per primo Besson davanti a Orselin. Il gruppo è ancora all’inizio della salita. 13:27 Quando siamo a 110 km dal traguardo, intanto, si avvicina ai 5 minuti il ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:39 Questo il profilo dellain corso La route du #deLas’élève aujourd’hui ! Cette troisième étape vallonnée pourrait être un premier test pour les favoris à la victoire finale Arles Manosque Départ 11h30 180,5 km#TDLP #TDLPpic.twitter.com/anqkqCUuD0 — La(@la) February 12,13:36 Comincia a sortire degli effetti questo inseguimento, che scende a 4’25”. 13:33 La Ineos, intanto, procede con l’inseguimento. 13:30 Ildi testa ha effettuato lo scollinamento, ed è passato per primo Besson davanti a Orselin. Il gruppo è ancora all’inizio della salita. 13:27 Quando siamo a 110 km dal traguardo, intanto, si avvicina ai 5 minuti il ...

