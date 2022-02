LIVE Salto con gli sci, LH Olimpiadi 2022 in DIRETTA: LA VINCE MARIUS LINDVIK! Supera Kobayashi con un secondo salto pazzesco, Geiger è bronzo (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:51 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. È stata una gara meravigliosa, lottata su LIVElli stellari. Alla fine a spuntarla è stato uno straordinario MARIUS Lindvik, con 3,3 punti su Ryoyu Kobayashi. I saltatori torneranno con la gara a squadre. Grazie per essere stati con noi e continuate a seguire OA Sport per analisi e approfondimenti su questa gara e su tutti i Giochi Olimpici di Pechino 2022. 13:49 Questa la top10 finale: 1 LINDVIK MARIUS 296.1 2 Kobayashi Ryoyu 292.8 3 Geiger Karl 281.3 4 STOCH Kamil 277.2 5 EISENBICHLER Markus 275.7 6 ZAJC Timi 273.2 7 FETTNER Manuel 272.7 8 GRANERUD Halvor Egner 271.4 9 HOERL Jan 270.9 10 PREVC Peter 268.7 13:46 ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:51 La nostrafinisce qui. È stata una gara meravigliosa, lottata sulli stellari. Alla fine a spuntarla è stato uno straordinarioLindvik, con 3,3 punti su Ryoyu. I saltatori torneranno con la gara a squadre. Grazie per essere stati con noi e continuate a seguire OA Sport per analisi e approfondimenti su questa gara e su tutti i Giochi Olimpici di Pechino. 13:49 Questa la top10 finale: 1 LINDVIK296.1 2Ryoyu 292.8 3Karl 281.3 4 STOCH Kamil 277.2 5 EISENBICHLER Markus 275.7 6 ZAJC Timi 273.2 7 FETTNER Manuel 272.7 8 GRANERUD Halvor Egner 271.4 9 HOERL Jan 270.9 10 PREVC Peter 268.7 13:46 ...

