La scuola progressista non può essere il modello del futuro

(Di sabato 12 febbraio 2022) Roma, 12 feb – Abbiamo dibattuto incessantemente sull’attuale stato in cui versa il mondo dell’istruzione italiano, figlio sempre più di una deriva politica e ideologica lontana dalla laicità con cui andrebbe affrontato il percorso di crescita e formazione degli studenti. Tematiche di matrice liberal, ecologista in salsa gretina esono costante attualità degli anni accademici, promosse in nome di una finta uguaglianza da preservare e promuovere che, nella realtà dei fatti, è la prima artefice di squilibri e danni per il carattere degli studenti. Infatti, il dibattito relativo alla necessità di affrontare argomenti con sfondo ideologico preciso e ben delineato ha prodotto l’avversione di troppi giovani verso la società e la realtà circostante, ben diversa dal “mondo fatato” che tra i banchi diviene promosso e auspicato. La ...

Advertising

MaMaurizi9 : RT @IlPrimatoN: Una pericolosa strada intrapresa che sforna annualmente alunni totalmente privi di una competenza storica e umanistica sodd… - IlPrimatoN : Una pericolosa strada intrapresa che sforna annualmente alunni totalmente privi di una competenza storica e umanist… - Cemi731 : @Radio1VivaVoce @BalcaniCaucaso @paoline_it @CoraggioIl @Radio1Rai @NicoleRamadori @detommasi_de Credo che abbiano… - Ricchei : @monacelt La causa principale è quella che Ricolfi chiama scuola 'progressista': programmi semplificati, promozioni… -

Ultime Notizie dalla rete : scuola progressista

Il Primato Nazionale

...Partito Democratico Franco Musa esprime "Piena soddisfazione per la nascita del poloe ...migliorare la vita delle persone e garantire la qualità dei servizi essenziali come la, la ...... il gruppo dell'alleanzadei socialisti e democratici al Parlamento europea pubblica ... Infine, sul fronte istruzione in campo vi sono progetti legati allo sport, la, piani per asili ...Vogliamo un esame che testi il nostro senso critico e, letteralmente, la nostra maturità. Vogliamo una riforma della scuola in generale, che sia progressista e a misura di studente. Rete degli ...La scuola italiana ha bisogno di migliorarsi, non solo nei livelli bassi. Ma per farlo serve pensare di averne bisogno. E l'autovalutazione non basta ...