La dottoressa che ha scoperto Omicron: “Dall’Europa pressioni per dire che era una variante grave” (Di sabato 12 febbraio 2022) La presidente della South African Medical Association, la dottoressa Angelique Coetzee, la prima ad avere scoperto la variante Omicron, ha denunciato pressioni nei suoi confronti per fornire una “narrazione” più allarmante della variante Covid. La dottoressa sudafricana ha rivelato in due interviste: una al quotidiano tedesco Welt e l’altra al britannico Daily Telegraph, di aver ricevuto pressioni per farla emergere come una variante grave. «Mi è stato detto di dire che si trattava di una variante pericolosa e di non dichiarare pubblicamente che Omicron causava principalmente una malattia lieve». Lei, però, l’ha fatto comunque: «Io ho rifiutato perché non è quello che ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 febbraio 2022) La presidente della South African Medical Association, laAngelique Coetzee, la prima ad averela, ha denunciatonei suoi confronti per fornire una “narrazione” più allarmante dellaCovid. Lasudafricana ha rivelato in due interviste: una al quotidiano tedesco Welt e l’altra al britannico Daily Telegraph, di aver ricevutoper farla emergere come una. «Mi è stato detto diche si trattava di unapericolosa e di non dichiarare pubblicamente checausava principalmente una malattia lieve». Lei, però, l’ha fatto comunque: «Io ho rifiutato perché non è quello che ...

Advertising

NicolaPorro : ?? L'intervista choc alla scienziata che scoprì #Omicron. Le pressioni: 'Devi dire che è grave'. Poi accusa all'Euro… - Quoque_Tu_Brute : RT @SecolodItalia1: La dottoressa che ha scoperto Omicron rivela: “Dall’Europa pressioni per dire che era una variante grave” - rcarangelo : RT @ArturoP66023286: - SecolodItalia1 : La dottoressa che ha scoperto Omicron rivela: “Dall’Europa pressioni per dire che era una variante grave”… - PattyRossy70 : @Cartabellotta Abbiamo ascoltato la Dottoressa Africana ..dice che gli è stato imposto di mentire su Omicron ..l’ho visto in programma. -