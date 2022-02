Inter, parla De Vrij: “La partita con il Napoli l’abbiamo preparata così” (Di sabato 12 febbraio 2022) Stefan De Vrij è Intervenuto ai microfoni di Inter Tv prima della sfida con il Napoli, queste le sue parole riportate da TMW. Quanta voglia c’è di reagire dopo la sconfitta nel derby?“C’è tantissima voglia di fare un grande risultato e una grande partita. Il derby è alle spalle, abbiamo reagito in Coppa Italia e stasera dobbiamo dimostrare che squadra siamo.” Stefan de Vrij, FC Internazionale Come l’avete preparata?“Con tanta attenzione in entrambe le fasi, sicuramente affrontiamo una squadra forte con attaccanti fortissimi, quindi dovremo lavorare da squadra.“ Pensa che, vista l’abilità delle difese, sarà una partita con poche occasioni?“Se ripenso alla partita dell’andata ci sono stati tanti gol e tante ... Leggi su rompipallone (Di sabato 12 febbraio 2022) Stefan Devenuto ai microfoni diTv prima della sfida con il, queste le sue parole riportate da TMW. Quanta voglia c’è di reagire dopo la sconfitta nel derby?“C’è tantissima voglia di fare un grande risultato e una grande. Il derby è alle spalle, abbiamo reagito in Coppa Italia e stasera dobbiamo dimostrare che squadra siamo.” Stefan de, FCnazionale Come l’avete?“Con tanta attenzione in entrambe le fasi, sicuramente affrontiamo una squadra forte con attaccanti fortissimi, quindi dovremo lavorare da squadra.“ Pensa che, vista l’abilità delle difese, sarà unacon poche occasioni?“Se ripenso alladell’andata ci sono stati tanti gol e tante ...

