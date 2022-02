IL CANTANTE MASCHERATO, LA GALLINA È FIORDALISO: “VOLEVO RIMANERE PER FARE COCCODÈ” (Di sabato 12 febbraio 2022) Tocca a FIORDALISO rompere il ghiaccio e svelarsi nella prima puntata del CANTANTE MASCHERATO 2022. Di fronte a Milly Carlucci e al grido tormentone “Giù la maschera!”, la GALLINA Bluebell si è palesata. Le prime parole della popolare CANTANTE FIORDALISO sono state: Mi dispiace, VOLEVO RIMANERE ancora tanto a FARE coccodé! Avanti il prossimo. Chi canterà sotto le altre maschere? Appuntamento a venerdì prossimo su Rai1 con nuovi svelamenti. La prima ad essere stata smascherata è #icmGALLINA? alias @FIORDALISO Avete indovinato??#IlCANTANTEMASCHERATO torna venerdì prossimo su #Rai1 e #RaiPlay pic.twitter.com/S6WiUOU6sE— Il CANTANTE ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 12 febbraio 2022) Tocca arompere il ghiaccio e svelarsi nella prima puntata del2022. Di fronte a Milly Carlucci e al grido tormentone “Giù la maschera!”, laBluebell si è palesata. Le prime parole della popolaresono state: Mi dispiace,ancora tanto acoccodé! Avanti il prossimo. Chi canterà sotto le altre maschere? Appuntamento a venerdì prossimo su Rai1 con nuovi svelamenti. La prima ad essere stata smascherata è #icm? alias @Avete indovinato??#Iltorna venerdì prossimo su #Rai1 e #RaiPlay pic.twitter.com/S6WiUOU6sE— Il...

