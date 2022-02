Great resignation all’italiana (Di sabato 12 febbraio 2022) "Great resignation" è un fenomeno partito dagli Stati Uniti che indica l’abbandono volontario del lavoro durante la pandemia, e soprattutto in seguito per assuefazione allo smart working o per beneficiare più a lungo dei sussidi pubblici considerando anche che lasciato un impiego è più facile, lì, trovarne un altro. Oltre Atlantico si è arrivati a novembre 2021 con 4,53 milioni di dimissioni e altri 4,39 a dicembre. Ma che dire dell’Italia? Tra gennaio e ottobre 2021 l’abbandono volontario ha riguardato 5,13 milioni di posti, dei quali solo la minima parte con contratti a termine o stagionali. Eppure il blocco dei licenziamenti scaduto il 31 dicembre secondo i richiedenti doveva garantire la tenuta dell’occupazione, e dunque contrastare un dilagare della disoccupazione che non c’è stato. Evidentemente non era questo il problema. Che cosa sta ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 12 febbraio 2022) "" è un fenomeno partito dagli Stati Uniti che indica l’abbandono volontario del lavoro durante la pandemia, e soprattutto in seguito per assuefazione allo smart working o per beneficiare più a lungo dei sussidi pubblici considerando anche che lasciato un impiego è più facile, lì, trovarne un altro. Oltre Atlantico si è arrivati a novembre 2021 con 4,53 milioni di dimissioni e altri 4,39 a dicembre. Ma che dire dell’Italia? Tra gennaio e ottobre 2021 l’abbandono volontario ha riguardato 5,13 milioni di posti, dei quali solo la minima parte con contratti a termine o stagionali. Eppure il blocco dei licenziamenti scaduto il 31 dicembre secondo i richiedenti doveva garantire la tenuta dell’occupazione, e dunque contrastare un dilagare della disoccupazione che non c’è stato. Evidentemente non era questo il problema. Che cosa sta ...

