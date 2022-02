Freedom Convoy, la protesta contro Green Pass e obbligo vaccinale in Italia: data e luogo della manifestazione (Di sabato 12 febbraio 2022) Freedom Convoy. La rinomata protesta dei camionisti canadesi contro l’obbligo vaccinale è ormai giunta alla sua seconda settimana, e sembra non volere accennare a diminuire. Da almeno 3 giorni, infatti, i manifestanti stanno fisicamente bloccando il ponte Ambassador che ha una valenza strategica per il collegamento Usa e Canada. In particolare, il ponte è un valico di frontiera che unisce il centro industriale statunitense di Detroit con la provincia canadese dell’Ontario. Leggi anche: manifestazione a Roma il 14 febbraio 2022 contro l’obbligo vaccinale: orario e luogo della protesta Freedom Convoy anche in Europa? Per riflesso di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 12 febbraio 2022). La rinomatadei camionisti canadesil’è ormai giunta alla sua seconda settimana, e sembra non volere accennare a diminuire. Da almeno 3 giorni, infatti, i manifestanti stanno fisicamente bloccando il ponte Ambassador che ha una valenza strategica per il collegamento Usa e Canada. In particolare, il ponte è un valico di frontiera che unisce il centro industriale statunitense di Detroit con la provincia canadese dell’Ontario. Leggi anche:a Roma il 14 febbraio 2022l’: orario eanche in Europa? Per riflesso di ...

Agenzia_Ansa : Covid: proteste in Canada, chiudono fabbriche Toyota e Ford. Problemi e ritardi anche nell'impianto di Stellantis i… - fanpage : #FreedomConvoyCanada2022 La protesta dei camionisti contro l'obbligo di vaccino, che sta paralizzando il Canada, al… - GuidoDeMartini : ???? IN CANADA C’È CHI HA IL CORAGGIO DI DIRE BASTA! ???? Parla Daniel Bulford, ex capo della sicurezza del PM Trudeau.… - Politic01774202 : RT @actarus1070: Amsterdam assediata dai camionisti e dagli agricoltori del Freedom Convoy europeo. - solagimma1 : Amsterdam assediata dai camionisti e dagli agricoltori del Freedom Convoy europeo. #12febbraio -