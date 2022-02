È finita 1-1 per l’Inter squadra più solida, più adulta. Buon Napoli che deve lavorare sui dettagli (Di sabato 12 febbraio 2022) Napoli-Inter finisce 1-1. Il pareggio premia la squadra più solida, quella che ha saputo reagire ed è stata più brava a remare controvento. Ad alti livelli sono i dettagli a fare la differenza. I dettagli e la capacità di mantenere alta la concentrazione ed evitare distrazioni. Sembrano frasi fatte eppure sono sempre di più gli sportivi che hanno compreso l’importanza della tenuta mentale. Nel calcio è ancora un tabù, si fa fatica a parlarne. E forse anche a prenderne atto. Con un grande secondo tempo gli uomini di Inzaghi hanno risposto a chi, dopo il derby, aveva scritto di squadra che dura settanta minuti. Napoli-Inter ha detto tutt’altro. Napoli e Inter hanno giocato una bella partita. Intensa, insolita per il campionato italiano. ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 febbraio 2022)-Inter finisce 1-1. Il pareggio premia lapiù, quella che ha saputo reagire ed è stata più brava a remare controvento. Ad alti livelli sono ia fare la differenza. Ie la capacità di mantenere alta la concentrazione ed evitare distrazioni. Sembrano frasi fatte eppure sono sempre di più gli sportivi che hanno compreso l’importanza della tenuta mentale. Nel calcio è ancora un tabù, si fa fatica a parlarne. E forse anche a prenderne atto. Con un grande secondo tempo gli uomini di Inzaghi hanno risposto a chi, dopo il derby, aveva scritto diche dura settanta minuti.-Inter ha detto tutt’altro.e Inter hanno giocato una bella partita. Intensa, insolita per il campionato italiano. ...

Advertising

ladyonorato : Che successo, un governo che reprime lo sport fra i ragazzi sani di corpo e di mente. (Ce ne vergogneremo per decen… - Agenzia_Ansa : 'La pandemia non è finita. Omicron non sarà l'ultima variante'. Il centro europeo per le malattie (Ecdc) avverte: '… - ilriformista : Nella maxi inchiesta sul Cpl Concordia, finita in un flop, c’è anche Adinolfi che viene intercettato mentre parla c… - ViSal_Corecap : Bravi ragazzi. Sarebbe sbgaliato pensare che sia finita con un +4 ,pensate con un 'ipotetico' +4. Oggi ne esce molt… - lalitapetila : RT @beretta_g: Soumaila Sacko venne ucciso il 2 giugno 2018, festa della Repubblica, nelle campagne del Vibonese. Quello stesso giorno a Vi… -