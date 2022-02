Covid oggi Liguria, 1.637 contagi e 4 morti: bollettino 12 febbraio (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.637 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 febbraio 2022 in Liguria, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 15.515 tamponi, di cui 11.992 test rapidi. Da ieri sono guarite 3.646 persone. Gli ospedalizzati sono 624, 38 in meno da ieri. Sono 29 i pazienti in terapia intensiva, 21 non vaccinati e 8 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie Covid correlate). Al momento i positivi nella Regione sono 26.733. In isolamento a casa 26.151 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.637 i nuovida Coronavirus, 122022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 4. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 15.515 tamponi, di cui 11.992 test rapidi. Da ieri sono guarite 3.646 persone. Gli ospedalizzati sono 624, 38 in meno da ieri. Sono 29 i pazienti in terapia intensiva, 21 non vaccinati e 8 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologiecorrelate). Al momento i positivi nella Regione sono 26.733. In isolamento a casa 26.151 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

