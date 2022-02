Cosa sta succedendo in Ucraina? La crisi Mosca-Kiev in otto domande e risposte

(Di sabato 12 febbraio 2022) L’escalation dellarusso-sembra non arrestarsi: la Russia ha ammassato nelle ultime settimane circa 135mila soldati ai confini e nelle aree occupate. Le esercitazioni militari congiunte delle forze russe e bielorusse sono iniziate anche sul confine occidentale, vicino all’e agli Stati Nato Polonia e Lituania. Jake Sullivan, consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha lanciato l’allarme: l’aggressione russa all’potrebbe avvenire in qualsiasi momento e potrebbe coinvolgere bombe e missili: «È probabile che inizi con bombardamenti aerei e attacchi missilistici che potrebbero ovviamente uccidere i civili». Molti analisti ed esperti continuano a ritenere quella in corso “solo” una guerra di parole e vedere nella strategia diun “bluff” per rafforzare le ...

Advertising

Eurosport_IT : 'COSA STA FACENDO DOROTHEA?!' ?????? Storico Bronzo per Wierer nella 7,5 km sprint di biathlon: @DarioPuppo… - Palazzo_Chigi : #Conferenzastampa, Draghi: Il #PNRR sta andando molto bene, l’impegno degli enti attuatori è molto forte. Il Govern… - AnnalisaChirico : In Francia 3 giornalisti sotto protezione perché rischiano la vita. La colpa? Aver raccontato la ‘zona interdetta’,… - Miss_Salander : COSA STA SUCCEDENDO - Fabiana60447843 : @Agenzia_Ansa Quando la plebaglia capirà cosa sta accadendo, finirà ogni violenza. FORZA LIBERI PENSATORI, la vita è nelle vostre mani! -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sta

Fruitbook Magazine

Allarme rosso per i Koala considerati in via d'estinzione in tutta l'Australia. Ecco cosa sta succedendo sull'Isola e cosa il Governo pensa di fare per salvare l'animale simbolo del Paese. 12 Febbraio ...Cronaca - Il racconto di una Suora francese, abusata per anni da un Prete, è giunto fino al programma televisivo "Fuori dal Coro": ecco cosa ha descritto la donna Argomenti trattati La Suora abusata ...