Confermata in appello la condanna ad Antonio Pontoriero per la morte di Soumaila Sacko

Antonio Pontoriero ha ucciso volontariamente Soumaila Sacko, il sindacalista dell'Usb che il 2 giugno del 2018 si era introdotto insieme ad altre due persone in uno dei suoi terreni nella Piana di Gioia Tauro: ne sono convinti anche i giudici della Corte d'assise d'appello di Catanzaro, che ha confermato la condanna a 22 anni di carcere per il 48enne di San Calogero che sparò ben quattro colpi, uno di quali colpì Soumaila alla testa. Aveva sparato per uccidere, e ci era riuscito: questa la ricostruzione del processo in primo grado, Confermata in appello. Per Pontoriero resta soltanto l'ultimo grado di giudizio in Cassazione.

