Carmen Russo ed Enzo Paolo in trattativa per un importante programma tv

Leggi su biccy

(Di sabato 12 febbraio 2022) Uscita da poche settimane dal GF Vip,ha già ricevuto un’proposta lavorativa dalla Spagna. ospite a Casa Chi la coreografa ha rivelato che da Madrid vorrebbero lei edTurchi in un noto show iberico: “Se sono arrivate proposte per me eddalla Spagna? Vi dico la verità, sì! Non lo so vedremo, adesso stiamo valutando. Non mi posso sbilanciare senza la mia metà e adessonon c’è qui“. Di qualesi tratta? Forse Supervivientes, ma più probabilmente il GF Vip spagnolo, visto che già un anno fa volevano la coppia al Gran Hermano Vip: “Ci avevano chiamato al Grande Fratello Vip della Spagna l’anno scorso. Sì ci volevano in coppia e per questo non siamo andati. Diciamo che non ci era possibile per la piccola ...