Brutte notizie dall’infermeria: Allegri l’ha annunciato in diretta! (Di sabato 12 febbraio 2022) Brutte notizie arrivano dall’infermeria in casa Juventus. Ad annunciarlo è il tecnico Massimiliano Allegri nel corso della consueta conferenza stampa pre-partita. Ad attendere la sua Juve ci sarà l’Atalanta di Gasperini. Una partita che dirà molto delle ambizioni delle due squadre. Il tecnico bianconero è rimasto molto “abbottonato” sulla partita di domani cercando di non scoprire alcuna delle sue carte. L’unico spunto importante arriva sul tema infortunati. Bernardeschi-Juventus-Infortunio Queste le parole del tecnico toscano: “Berna non sarà della partita. Chiellini out, gli altri tutti a disposizione. Abbiamo partite ogni 3 giorni, ho detto ai ragazzi che servirà una mano da tutti. Si alza il livello della squadra e degli allenamenti e di conseguenza l’intensità nelle partite.” Leggi su rompipallone (Di sabato 12 febbraio 2022)arrivanoin casa Juventus. Ad annunciarlo è il tecnico Massimilianonel corso della consueta conferenza stampa pre-partita. Ad attendere la sua Juve ci sarà l’Atalanta di Gasperini. Una partita che dirà molto delle ambizioni delle due squadre. Il tecnico bianconero è rimasto molto “abbottonato” sulla partita di domani cercando di non scoprire alcuna delle sue carte. L’unico spunto importante arriva sul tema infortunati. Bernardeschi-Juventus-Infortunio Queste le parole del tecnico toscano: “Berna non sarà della partita. Chiellini out, gli altri tutti a disposizione. Abbiamo partite ogni 3 giorni, ho detto ai ragazzi che servirà una mano da tutti. Si alza il livello della squadra e degli allenamenti e di conseguenza l’intensità nelle partite.”

Advertising

lorepregliasco : Brutte notizie sull'Ucraina - Pontifex_it : In mezzo a tante brutte notizie, ci sono cose belle. Vorrei oggi menzionarne due: una, nel Marocco, dove tutto un p… - colcuoreamille : RT @iIIusi0: Carola ancora non ha capito che deve bruciare questa maglia perché ogni volta che la indossa le arrivano brutte notizie #carol… - Marta742648331 : RT @iIIusi0: Carola ancora non ha capito che deve bruciare questa maglia perché ogni volta che la indossa le arrivano brutte notizie #carol… - ale81cs : Ieri 2 notizie belle e 2 brutte?? ripartiamo ?? 'Cerco solo un pò di pace' -

Ultime Notizie dalla rete : Brutte notizie Ha due patologie rare, un intervento per salvarla e farle tornare il sorriso Nella mia vita ci sono state tante cose brutte, è vero, ma esattamente come accade nella vita di ... Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. ...

Due patologie rare, un intervento per curarle Nella mia vita ci sono state tante cose brutte, è vero, ma esattamente come accade nella vita di ... Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. ...

Brutte notizie per chi aspetta un nuovo Metal Gear Solid Videogiochi.com | Tutti i giochi per PC, console, smartphone e tablet Amici 21, Mattia Zenzola deve lasciare la scuola: la comunicazione Brutte notizie per il ballerino Mattia di Amici21 di Maria De Filippi costretto a fare i conti con una verità amara: episodio controverso. Questa novità ha allo stesso tempo scatenato una polemica in ...

Sampdoria, problemi fisici per Giovinco: salterà il Milan Brutte notizie in casa Sampdoria in vista della sfida di campionato contro il Milan. A causa di un fastidio al polpaccio, Sebastian Giovinco potrebbe non essere convocato per la gara di San Siro ...

Nella mia vita ci sono state tante cose, è vero, ma esattamente come accade nella vita di ... Se vuoi leggere leprincipali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. ...Nella mia vita ci sono state tante cose, è vero, ma esattamente come accade nella vita di ... Se vuoi leggere leprincipali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. ...Brutte notizie per il ballerino Mattia di Amici21 di Maria De Filippi costretto a fare i conti con una verità amara: episodio controverso. Questa novità ha allo stesso tempo scatenato una polemica in ...Brutte notizie in casa Sampdoria in vista della sfida di campionato contro il Milan. A causa di un fastidio al polpaccio, Sebastian Giovinco potrebbe non essere convocato per la gara di San Siro ...