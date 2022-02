Assegni provento di usura | libero l’imprenditore dei supermercati

(Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Il Tribunale del Riesame di Napoli (decima sezione) ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Napoli controdeiPaolo Siciliano, che è tornato completamente. Difeso dagli avvocati Federico Simoncelli e Claudio Sgambato, Siciliano era stato arrestato il 31 gennaio scorso con l’accusa di aver reimpiegato, nel 2008, capitali provenienti dal delitto di; ma la contestazione non ha retto in sede di riesame. Con Siciliano erano stati arrestati due uomini, padre e figlio di 73 e 41 anni ritenuti vicini al clan camorristico Belforte di Marcianise (Caserta), accusati di aver prestato soldi con tassii ad un imprenditore; per la Dda di Napoli che ha coordinato le indagini realizzate dalla ...

Per la DDA di Napoli, Siciliano avrebbe incassato glidi usura per conto dei fratelli Buonanno; si tratta di 85mila euro che sarebbero poi stati riutilizzati dall'imprenditore per ...... durante le indagini effettuate dalla Squadra Mobile erano stati rinvenuti, nell'ambito di una perquisizione domiciliare, mobili del seminario,ed altri oggetti, tuttidi furto; era ...Per la DDA di Napoli, Siciliano avrebbe incassato gli assegni provento di usura per conto dei fratelli Buonanno; si tratta di 85mila euro che sarebbero poi stati riutilizzati dall’imprenditore per le ...L'inchiesta sulle presunte infiltrazioni della 'Ndrangheta nei Comuni di Falerna e Nocera è arrivata al capolinea. Diverse le posizioni stralciate ...